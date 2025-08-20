ΝΑΤΟ - Ουκρανία: Μακράς διάρκειας οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφάλειας - Real.gr

Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, φιλοξενεί τις συνομιλίες στις οποίες συμμετέχουν οι ομόλογοί του από περίπου έξι άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων στρατού μιας μικρής ομάδας χωρών συνεχίζουν στην Ουάσινγκτον τις συνομιλίες τους αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος δυτικής χώρας, λίγη ώρα αφού ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των αρχηγών των γενικών επιτελείων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Η πηγή αυτή είπε ότι ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, φιλοξενεί τις συνομιλίες στις οποίες συμμετέχουν οι ομόλογοί του από έξι άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Δυτικός αξιωματούχος είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα δεδομένου ότι το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας δεν συζητήθηκε λεπτομερώς στην τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε νωρίτερα. Όπως είπε, αναμένει ότι θα συγκληθούν και άλλες συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των αρχηγών για να συζητηθούν οι επιλογές που εξετάζει η μικρότερη ομάδα.

Δεν έχει τεθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις συνομιλίες, αφού η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους πολιτικούς ηγέτες, πρόσθεσε.