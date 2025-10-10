Quantcast
ΝΑΤΟ: Ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου η ετήσια πυρηνική άσκηση με την ονομασία Steadfast Noon - Real.gr
real player

ΝΑΤΟ: Ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου η ετήσια πυρηνική άσκηση με την ονομασία Steadfast Noon

14:00, 10/10/2025
ΝΑΤΟ: Ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου η ετήσια πυρηνική άσκηση με την ονομασία Steadfast Noon

Η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ με την ονομασία Steadfast Noon θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

Η άσκηση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η νατοϊκή πυρηνική αποτροπή παραμένει αξιόπιστη, ασφαλής και αποτελεσματική, εξήγησε ο Μαρκ Ρούτε προσθέτοντας ότι στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς οποιονδήποτε εν δυνάμει αντίπαλο ότι η Συμμαχία μπορεί να προστατεύσει και να υπερασπισθεί όλα τα μέλη της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Κατά τη νατοϊκή άσκηση δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά οπλικά συστήματα, διευκρίνισαν αξιωματούχοι της Συμμαχίας.

«Θέλω να επισημάνω ότι πρόκειται για άσκηση ρουτίνας. Δεν κατευθύνεται κατά καμίας χώρας και δεν συνδέεται με κανένα πραγματικό γεγονός», εξήγησε από την πλευρά του ο Τζιμ Στόουκς, αρμόδιος για την πυρηνική πολιτική του ΝΑΤΟ.

Εκτός της αεροπορικής βάσης του Φόλκελ στην Ολλανδία, η άσκηση, που θα διαρκέσει περί τις δύο εβδομάδες, θα πραγματοποιηθεί σε στρατιωτικές βάσεις του Βελγίου, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας επάνω από την Βόρεια Θάλασσα.

Φέτος πραγματοποιείται έπειτα από την πληθώρα περιστατικών διείσδυσης ρωσικών drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και τις πτήσεις άγνωστης προέλευσης drones επάνω από την Κοπεγχάγη.

«Αυτά τα συχνότερα περιστατικά διείσδυσης είναι προφανώς κάτι που παρακολουθούμε από κοντά», δήλωσε ο αμερικανός συνταγματάρχης Ντάνιελ Μπαντς, επικεφαλής των πυρηνικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. «Τα drones δεν είναι νέα απειλή για μας. Τα drones είναι κάτι που λαμβάνουμε υπ’ όψιν».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved