ΝΑΤΟ - Μαρκ Ρούτε: «Με τον Τραμπ θα αυξήσουμε σημαντικά τις δαπάνες και την παραγωγή για την Άμυνα»

«Με τον Πρόεδρο Τραμπ ξανά στην εξουσία, θα αυξήσουμε σημαντικά τις δαπάνες και την παραγωγή για την Άμυνα», έγραψε ο Ρούτε σε σε ανάρτηση στο X.

With President Trump back in office we will turbo-charge defence spending & production

My warm congratulations to @realDonaldTrump on his inauguration as 47th President of the USA, and to @JDVance as Vice President

Together we can achieve peace through strength - through @NATO!