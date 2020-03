NATO: Ο Στόλτενμπεργκ απαιτεί οι Ταλιμπάν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο Αφγανιστάν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-AFP

«Πρέπει να δούμε μείωση της βίας και να αποφευχθεί η υπονόμευση της συμφωνίας», συνέχισε. «Θα μειώσουμε την [στρατιωτική] παρουσία μας μόνο αν οι Ταλιμπάν τιμήσουν τη συμφωνία που υπέγραψαν», είπε ο Στόλντενμπεργκ. «Είμαστε διατεθειμένοι να τη μειώσουμε, αν οι Ταλιμπάν τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως το Σύμφωνο δεν θα βιαστεί.

