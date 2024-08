Ναυάγιο ανοιχτά της Υεμένης: Δεκατρείς άνθρωποι πνίγηκαν και δεκατέσσερις άλλοι αγνοούνται

Ένδεκα άνδρες και δύο γυναίκες είναι μεταξύ των επιβεβαιωμένων νεκρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Υεμενίτης καπετάνιος και ο βοηθός του, επεσήμανε η ίδια πηγή.

YEMEN SHIPWRECK: 13 PEOPLE DEAD, 14 MISSING

The boat, which departed from Djibouti carrying 25 Ethiopians and two Yemeni nationals, sank near Dubab district in Bani al-Hakam subdistrict.

11 men and 2 women were among those confirmed dead as a search operation continues to…