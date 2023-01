Ναυάγιο φορτηγού στην Ιαπωνία: 8 ναυτικοί συνεχίζουν να αγνοούνται - ΒΙΝΤΕΟ

Ωστόσο, έντεκα από τους δεκατέσσερις «δεν έχουν τις αισθήσεις τους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του νοτιοκορεατικού λιμενικού σώματος, που ανέσυρε έξι ναυαγούς και τους μετέφερε στο λιμάνι της Ναγκασάκι (νοτιοδυτική Ιαπωνία).

Το φορτηγό, με εκτόπισμα 6.651 τόνων, καταχωρισμένο στον νηογνώμονα του Χονγκ Κονγκ, με πλήρωμα 22 μελών, 14 υπηκόων Κίνας και 8 υπηκόων Μιανμάρ, εξέπεμψε SOS στις 23:15 χθες Τρίτη (στις 16:15 ώρα Ελλάδας), κατά την ιαπωνική ακτοφυλακή. Βρισκόταν σε δυσπρόσιτη περιοχή, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά από τα απομακρυσμένα και ακατοίκητα νησιά Ντάντζο.

A #HongKong registered cargo ship with 22 crew members sank in the sea between #SouthKorea and #Japan early Wednesday morning. 5 sailors have been rescued and #SouthKorean & #Japanese coast guards are still searching for the missing. Bad weather is hampering rescue efforts. pic.twitter.com/7xKWuawe0t