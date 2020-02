Ναυάγιο πλεούμενου με πρόσφυγες Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές - Πνίγηκαν 14 άνθρωποι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Πολλοί Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ, που προσέφυγαν στο Μπανγκλαντές εξαιτίας του διωγμού της μουσουλμανικής μειονότητάς τους, προσπαθούν να σωθούν από τη μιζέρια και την απελπισία των γιγαντιαίων καταυλισμών προσφύγων πηγαίνοντας στη Μαλαισία προς αναζήτηση καλύτερης ζωής.

