Ναυάγιο στη Σικελία: Αγωνία για τους έξι αγνοούμενους - Βίντεο ντοκουμέντο από τη βύθιση του γιοτ

Στο υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο «Bayesian», μήκους 56 μέτρων, επέβαιναν 22 άνθρωποι και το σκάφος ήταν αγκυροβολημένο λίγο έξω από το λιμάνι του Πορτιτσέλο, όταν επλήγη από σφοδρή καταιγίδα.

Ο Τζόναθαν Μπλούμερ, πρόεδρος της Morgan Stanley International, και ο Κρις Μορβίλο, δικηγόρος της νομικής εταιρείας Clifford Chance, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει τον Λιντς σε δίκη του στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μεταξύ των αγνοουμένων.

Οι σύζυγοι και των δύο είναι επίσης αγνοούμενες, δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ο Σαλβατόρε Κοτσίνα, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στη Σικελία.

Βίντεο σοκ από τη βύθιση του γιοτ

Την ίδια ώρα, σοκάρει το βίντεο από τη βύθιση του γιοτ ανοιχτά των ακτών του Παλέρμο της Σικελίας.

Τη στιγμή του ναυαγίου του υπερπολυτελούς γιοτ «Bayesian», τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/8) στο Παλέρμο της Σικελίας, κατέγραψε κάμερα μίας εξοχικής κατοικίας κοντά στην παραλία.

Εξειδικευμένοι δύτες έφθασαν χθες, Δευτέρα, στο βυθισμένο πλοίο σε βάθος περίπου 50 μέτρων, όμως η πρόσβαση σ' αυτό εμποδίζεται από διάφορα αντικείμενα, ανακοινώθηκε από την πυροσβεστική.

? #Porticello#Palermo, riprese alle 8 di #oggi le immersioni dei #sommozzatori speleo dei #vigilidelfuoco per le ricerche dei 6 dispersi. Complesso l’ingresso nello yacht, in atto la pianificazione per aprire accessi più agevoli e ispezionare l’interno [#20agosto 11:00] pic.twitter.com/QRTdGtO8r2