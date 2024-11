Ναυάγιο στην Αίγυπτο: Μέσα σε 5 λεπτά βυθίστηκε το τουριστικό σκάφος - Τρεις νεκροί, 13 αγνοούμενοι

Είκοσι οκτώ επιζώντες διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευθούν. Οι επιζώντες φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο στη Μάρσα Αλάμ, όπου οι αρχές συνεργάζονται με τις πρεσβείες και τα προξενεία για να τους προσφέρουν βοήθεια καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο Χανάφι δήλωσε ότι το σκάφος πέρασε την τελευταία φορά από επιθεώρηση ασφαλείας τον Μάρτιο του 2024, χωρίς να αναφερθούν τεχνικά θέματα. Το σκάφος, που ανήκει σε Αιγύπτιο υπήκοο, είχε μήκος 34 μέτρων και είχε λάβει πιστοποιητικό ασφαλείας, ενός έτους, από την Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

A Boat Carrying 31 Tourists and 14 Crew Members Sinks Near Egypt’s Marsa Alam, Red Sea - local media

A search and rescue mission is currently underway. pic.twitter.com/Lxe915bv3l