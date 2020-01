Ναυτική αποστολή της Ν. Κορέας στα Στενά του Χουρμούζ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Αν και η Νότια Κορέα θα αναπτύξει την αποστολή αυτή στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Περσικού Κόλπου, δεν θα ενταχθεί επίσημα στον διεθνή συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας.

«Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας αποφάσισε να επεκτείνει προσωρινά την ανάπτυξη της στρατιωτικής μονάδας Τσονγκχέ, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών μας και την ελεύθερη διέλευση των πλοίων μας», ενημέρωσε δημοσιογράφους αξιωματούχος του νοτιοκορεάτικου υπουργείου Άμυνας.

