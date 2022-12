Naval Group: Σημαντική πρόοδος στη ναυπήγηση της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI κλάσης «Κίμων»

Επίσης, έγινε γνωστό ότι οι πετρελαιοκινητήρες, οι μειωτήρες και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, έχουν ήδη παραδοθεί στο Λοριάν και η τοποθέτηση τους στο πλοίο θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του έτους. «Το πρόγραμμα συνεχίζει να προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί, με πολλά ορόσημα να έχουν επιτευχθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Είμαστε περήφανοι για την αποτελεσματική δουλειά που επιτελέστηκε από τις ομάδες στη Λοριάν, η οποία θα μας επιτρέψει να παραδώσουμε το πλοίο το 2025» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Gilles Langlois, διευθυντής του προγράμματος των φρεγατών FDI.

[#NAVGREEK] ????? 7?? weeks after the entry of the 1??st block of the first FDI HN in the dry dock, 5?? pre-outfitted blocks of the very First of Class frigate Kimon are laid on the keel line, and the 2?? first blocks have been welded together! pic.twitter.com/3czDDXI6xS