Naval News: Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο βρίσκεται στη Μεσόγειο - Παίζει τη «γάτα με το ποντίκι» με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ

Ομως το δημοσίευμα τονίζει ότι τώρα η θέση του ρωσικού αντιτορπιλικού «Marshall Ustinow» είναι μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας, συνοδευόμενο από ένα άλλο: το αντιτορπιλικό «Vice-Admiral Kulakov». Αυτή η πορεία μπορεί να είναι παραπλανητική, με σκοπό να αποσπάσει την προσοχή από το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο. Μάλιστα το «Naval News» ισχυρίζεται ότι έχει ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη ρωσικού υποβρυχίου τύπου «SSN» ή υποβρυχίου, εξοπλισμένου με πυραύλους Κρουζ, να επιχειρεί κοντά στην Ιταλία.

***UPDATE***#Russian Navy SLAVA class cruiser and UDALOY class destroyer still loitering off Ireland /Britain. Seen in satellite image yesterday#OSINTpic.twitter.com/8fBSn7KWP4