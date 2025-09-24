Ναβρότσκι: Η Πολωνία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της - Real.gr

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι τόνισε χθες Τρίτη ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της» μετά την αναφερθείσα παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Η Πολωνία θα αντιδρά πάντα με τον κατάλληλο τρόπο και είναι έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της», είπε ο Ναβρότσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Οι Πολωνοί, και οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, δεν θα φοβηθούν τα ρωσικά drones», διαβεβαίωσε.

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας τόνισε: «Δεν θα επιτρέψουμε τις ανελέητες προκλητικές ενέργειες της Μόσχας εναντίον της χώρας μας και άλλων χωρών, οι οποίες δοκιμάζουν τις αντιδράσεις μας και εκφοβίζουν τις κοινωνίες μας».

Το αυστηρό μήνυμα που έστειλε ο Ναβρότσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ακολούθησε τις πρόσφατες αναφορές για παραβιάσεις ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου (σ.σ. σε Πολωνία, Ρουμανία και Εσθονία). Η Ρωσία έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμιξη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ