Navtex της Τουρκίας δυτικά της Κύπρου που μπλέκει τους Ρώσους

Μια ακόμη Navtex στα δυτικά της Κύπρου εξέδωσε η Τουρκία στο λεγόμενο τριεθνές.

Πηγή: militaire.gr

Το περίεργο ειναι ότι στην αγγλική της έκδοση η Navtex κάνει λόγο για άσκηση με πυρά του Ρωσικού ναυτικού! Μπλέκουν και οι Ρώσοι στο πλευρό των Τούρκων; NAVTEX 1113/19

ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

TURNHOS N/W : 1113/19

MEDITERRANEAN SEA

RUSSIAN NAVY FIRING EXERCISES, FROM 120600Z OCT 19 TO 132359Z OCT 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 30.00 N – 028 00.00 E

34 30.00 N – 028 40.00 E

34 00.00 N – 028 40.00 E

34 00.00 N – 028 00.00 E

CAUTION ADVISED.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

SEYHIDDA DENIZCILERE BILDIRI NUMARASI : 1113/19

AKDENIZ

ATIS EGITIMLERI, 12 EKI 19 SAAT 0600Z’DAN 13 EKI 19 SAAT 2359Z’YA KADAR ASAGIDAKI SAHADA YAPILACAKTIR.

34 30.00 K – 028 00.00 D

34 30.00 K – 028 40.00 D

34 00.00 K – 028 40.00 D

34 00.00 K – 028 00.00 D

DENIZCILERE DUYURULUR.