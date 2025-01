NBA: Κάηκε το σπίτι του προπονητή των Λος Άντζελες Λέικερς, Τζέι Τζέι Ρέντικ

«Είμαστε συντετριμμένοι για το Λος Άντζελες», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Λέικερς.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους που επηρεάζονται από αυτήν την αφάνταστη κατάσταση. Και η ευγνωμοσύνη μας είναι προς τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν και όλους εσάς που συγκεντρώνεστε όταν χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον περισσότερο».

Ο προπονητής των Λέικερς, Τζέι Τζέι Ρέντικ, έχασε το σπίτι του από τις φλόγες στη γειτονιά Pacific Palisades του Λος Άντζελες, όπως μετέδωσε το ESPN την Πέμπτη.

Η αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της Νέας Ζηλανδίας, Αλί Ράιλι, η οποία παίζει για την ομάδα του NWSL, Angel City FC, είπε ότι το σπίτι της ήταν μεταξύ εκείνων που κάηκαν στην πυρκαγιά στην Palisades.

«Αυτό ήταν το σπίτι μας. Πώς είναι αυτό αληθινό; Δεν μπορεί να είναι αληθινό...», δημοσίευσε η Ράιλι στο X, με μια φωτογραφία μιας ισοπεδωμένης απ’ τις φλόγες γειτονιάς.

This was our home. How is this real. It can’t be real. #PalisadesFirepic.twitter.com/0ddg3nP1YI