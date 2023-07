NBC: Απαγγέλλονται κατηγορίες στον Τραμπ για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος

Ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ ερευνά τις προσπάθειες του Τραμπ να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, όταν ηττήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν. Αξιωματούχοι έχουν καταθέσει ότι προς το τέλος της θητείας του ο Τραμπ τους άσκησε πιέσεις, με ψευδείς ισχυρισμούς περί εκτεταμένης νοθείας. Οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος από το Κογκρέσο.

??BREAKING news from NBC: #Trump's legal team has been informed to be ready for a potential #indictment concerning post-2020 election offenses.

