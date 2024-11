NBC: Η Χάρις θα τηλεφωνήσει σήμερα στον Τραμπ για να παραδεχθεί την ήττα της

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχεδιάζει επίσης να τηλεφωνήσει στον Τραμπ και θα κάνει δηλώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών, ανέφερε επιπλέον το NBC News, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Kamala Harris is expected to call President-elect Donald Trump on Wednesday to concede and plans to speak publicly, according to two Harris aides.

Biden also plans to call Trump and speak publicly about the results, according to a White House official. https://t.co/n3L8IS9Vts