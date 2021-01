NBC: Νεκρή η γυναίκα που πυροβόλησαν μέσα στο Καπιτώλιο

Η γυναίκα που πυροβόλησαν μέσα στο Καπιτώλιο εξέπνευσε, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το NBC, που επικαλείται πηγές από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικού όταν μαζί με άλλους διαδηλωτές βρέθηκε εντός του κτιρίου. Η συγκλονιστική στιγμή του θανάσιμου -όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια – τραυματισμού της, καταγράφηκε σε βίντεο. WARNING: GRAPHIC CONTENT

January 6, 2021