Nέα ένταση στη Μονή Σινά – «Πραξικοπηματίες» μοναχοί προσπαθούν να σπάσουν τις πόρτες - Real.gr

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός έχει απευθύνει έκκληση προς τις αιγυπτιακές Aρχές να αναλάβουν δράση για την απομάκρυνσή τους, ωστόσο αυτές δεν ανταποκρίνονται.

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μονή Σινά, καθώς οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν χθες μετά το αποτυχημένο «πραξικόπημά» τους παραμένουν έξω από την πύλη και επιχειρούν να εισέλθουν εκ νέου στο εσωτερικό, σύμφωνα με το ekklisiaonline.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός έχει απευθύνει έκκληση προς τις αιγυπτιακές αρχές να αναλάβουν δράση για την απομάκρυνσή τους, καταγγέλλοντας απειλές κατά της ζωής του αλλά και κινήσεις για δικαστικές ενέργειες εις βάρος του.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου, εκείνος παραμένει εντός της Μονής, ενώ οι στασιαστές καλούν συνεχώς οπαδούς και επιχειρούν με φωνές και πιέσεις να μπουν ξανά στο μοναστήρι. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η αιγυπτιακή αστυνομία, παρότι έχει παρουσία κοντά στον χώρο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρέμβει για να τους απομακρύνει.

Αντιθέτως, σύμφωνα με μαρτυρίες, αξιωματούχοι που βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές φέρεται να συνέστησαν στον Αρχιεπίσκοπο και την αδελφότητα να επιτρέψουν την επιστροφή των «πραξικοπηματιών», κάτι που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στο μοναστικό συγκρότημα και την ομαλή λειτουργία του, αναφέρει το ekklisiaonline.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, μετά τη νέα ένταση που προκλήθηκε χθες, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Έφθασα σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».