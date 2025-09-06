Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό: Προς «ανθρωπιστική ζώνη» οδηγούνται οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν προς μια «ανθρωπιστική ζώνη», η οποία βρίσκεται νοτιότερα στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς σχεδιάζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Από τώρα, και με στόχο να διευκολυνθεί η αποχώρηση κατοίκων από την πόλη, κηρύσσουμε την παραλιακή) ζώνη του Αλ Μαουάσι στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας) ως ανθρωπιστική ζώνη», αναφέρεται σε μήνυμα στα αραβικά, το οποίο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αβιτσάι Αντραΐ, τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού.

🚚 𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐃𝐅 𝐀𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐚 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐧 𝐘𝐮𝐧𝐢𝐬 following the expansion of the ground operation in Gaza City In coordination with @cogatonline, the humanitarian infrastructure includes:

«Επωφεληθείτε της ευκαιρίας για να μετακινηθείτε χωρίς καθυστέρηση προς την ανθρωπιστική ζώνη και να συναντήσετε τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη μεταβεί εκεί», προστίθεται στο κείμενο αυτό, ενώ ο ΟΗΕ υπολογίζει σε περίπου ένα εκατομμύριο τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή της πόλης της Γάζας και προειδοποιεί κατά μιας «καταστροφής» στην περίπτωση επέκτασης των ισραηλινών επιχειρήσεων σε αυτήν.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι η ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Αλ Μαουάσι της Χαν Γιούνις θα περιλαμβάνει υποδομές, όπως νοσοκομεία εκστρατείας, αγωγοί νερού, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, και προμήθειες τροφίμων.

⭕️ In the coming days, the IDF will carry out precise strikes against Hamas terrorist infrastructure in Gaza City: The IDF has conducted extensive intelligence and identified significant Hamas terrorist activity within a wide variety of infrastructure sites in Gaza City.… pic.twitter.com/Ru9SR6QdNc — Israel Defense Forces (@IDF) September 5, 2025

Σε προηγούμενη ανακοίνωση του IDF αναφέρεται ότι θα ακολουθήσουν «πλήγματα ακριβείας» κατά των «τρομοκρατικών υποδομών» της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.