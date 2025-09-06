Quantcast
Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό: Προς «ανθρωπιστική ζώνη» οδηγούνται οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας - Real.gr
real player

Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό: Προς «ανθρωπιστική ζώνη» οδηγούνται οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας

11:15, 06/09/2025
Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό: Προς «ανθρωπιστική ζώνη» οδηγούνται οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν προς μια «ανθρωπιστική ζώνη», η οποία βρίσκεται νοτιότερα στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς σχεδιάζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Από τώρα, και με στόχο να διευκολυνθεί η αποχώρηση κατοίκων από την πόλη, κηρύσσουμε την παραλιακή) ζώνη του Αλ Μαουάσι στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας) ως ανθρωπιστική ζώνη», αναφέρεται σε μήνυμα στα αραβικά, το οποίο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αβιτσάι Αντραΐ, τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού.

 

 


«Επωφεληθείτε της ευκαιρίας για να μετακινηθείτε χωρίς καθυστέρηση προς την ανθρωπιστική ζώνη και να συναντήσετε τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη μεταβεί εκεί», προστίθεται στο κείμενο αυτό, ενώ ο ΟΗΕ υπολογίζει σε περίπου ένα εκατομμύριο τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή της πόλης της Γάζας και προειδοποιεί κατά μιας «καταστροφής» στην περίπτωση επέκτασης των ισραηλινών επιχειρήσεων σε αυτήν.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι η ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Αλ Μαουάσι της Χαν Γιούνις θα περιλαμβάνει υποδομές, όπως νοσοκομεία εκστρατείας, αγωγοί νερού, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, και προμήθειες τροφίμων.

 

 

 

 

Σε προηγούμενη ανακοίνωση του IDF αναφέρεται ότι θα ακολουθήσουν «πλήγματα ακριβείας» κατά των «τρομοκρατικών υποδομών» της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Τζον «Λάκι» Λακαντού: Πέθανε ο τελευταίος επιζών αεροπόρος του «αιματοβαμμένου» 100ού Σμήνους των ΗΠΑ

Τζον «Λάκι» Λακαντού: Πέθανε ο τελευταίος επιζών αεροπόρος του «αιματοβαμμένου» 100ού Σμήνους των ΗΠΑ

11:30 06/09
Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης - ΕΙΚΟΝΕΣ

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης - ΕΙΚΟΝΕΣ

11:20 06/09
Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό: Προς «ανθρωπιστική ζώνη» οδηγούνται οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας

Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό: Προς «ανθρωπιστική ζώνη» οδηγούνται οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας

11:15 06/09
Θεσσαλονίκη: Λειτουργούν ξανά οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» - Είχαν κλείσει λόγω απειλής

Θεσσαλονίκη: Λειτουργούν ξανά οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» - Είχαν κλείσει λόγω απειλής

11:00 06/09
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα - Έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα - Έγινε αισθητός και στην Αττική

10:43 06/09
Αραβικός Σύνδεσμος: Δεν είναι εφικτή η ειρήνη στην Εγγύς Ανατολή αν δεν τερματιστούν οι «εχθρικές» ενέργειες του Ισραήλ

Αραβικός Σύνδεσμος: Δεν είναι εφικτή η ειρήνη στην Εγγύς Ανατολή αν δεν τερματιστούν οι «εχθρικές» ενέργειες του Ισραήλ

10:30 06/09
Μονή Σινά: Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογούνται οι διαδικασίες διαδοχής του

Μονή Σινά: Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογούνται οι διαδικασίες διαδοχής του

10:15 06/09
Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου – Πρακτικές κινήσεις σας προσφέρουν ηρεμία και ανανέωση

Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου – Πρακτικές κινήσεις σας προσφέρουν ηρεμία και ανανέωση

10:15 06/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved