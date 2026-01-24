Σάλος με τη νέα φωτό Τραμπ για τη Γροιλανδία με έναν πιγκουίνο: «Λάθος ημισφαίριο!» του απαντούν - Real.gr

Η πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία είναι ξεκάθαρη, εντείνοντας την πίεση των ΗΠΑ σε όλα τα επίπεδα.

Ένα ακόμη επεισόδιο, μετά τις συζητήσεις και τις εντάσεις που προηγήθηκαν στο Νταβός, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε ανάρτηση που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην εικόνα που δημοσιεύτηκε, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εμφανίζεται να κατευθύνεται προς μια παγωμένη οροσειρά, όπου δεσπόζει η σημαία της Γροιλανδίας. Δίπλα του, ωστόσο, απεικονίζεται ένας πιγκουίνος που κρατά την αμερικανική σημαία, ενώ το μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση αναγράφει: «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Παρότι το ίδιο το περιεχόμενο της ανάρτησης ήταν αρκετό για να προκαλέσει αρνητικά σχόλια, η παρουσία του πιγκουίνου όξυνε ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις χρηστών των social media.

Πολλοί τόνισαν πως οι πιγκουίνοι δεν ζουν στο Βόρειο Ημισφαίριο ούτε στη Γροιλανδία, θυμίζοντας ότι το φυσικό τους περιβάλλον περιορίζεται αποκλειστικά στο Νότιο Ημισφαίριο και κυρίως στην Ανταρκτική.

Penguins don’t live in Greenland.

But ignorance lives in the White House. https://t.co/aHcu62oPbe — Canada Hates Trump (@AntiTrumpCanada) January 24, 2026

this, my friend, is a more accurate depiction. THERE’S NO PENGUIN IN THE NORTH!!! — karisayswen (@karisaysw) January 24, 2026

Μάλιστα πολλά σχόλια κάτω από την ανάρτηση δεν ήταν κολακευτικά για τον Αμερικανό πρόεδρο, που τον παρουσιάζουν μέχρι και σε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης να τον κυνηγά μία πολική αρκούδα.