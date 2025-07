Νέα ισραηλινή επίθεση στη Δαμασκό - Τώρα αρχίζουν τα «οδυνηρά πλήγματα» προειδοποιεί την κυβέρνηση του Αλ-Σαράα ο Κατς - Real.gr

Το Ισραήλ έπληξε εκ νέου την πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, προκαλώντας απώλειες μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας, σύμφωνα με δύο ανεξάρτητες πηγές ασφαλείας.

Νωρίτερα το Reuters είχε μεταδώσει ότι μια ακόμη ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Δαμασκό, με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων να κάνει λόγο για νέα ισραηλινή επίθεση.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, απειλεί με νέα «οδυνηρά πλήγματα» την κυβέρνηση της Συρίας, ενώ διαμήνυσε ότι το Ισραήλ θα προστατέψει την κοινότητα των Δρούζων στη Συρία.

«Τα προειδοποιητικά πλήγματα προς τη Δαμασκό τελείωσαν – τώρα αρχίζουν τα επώδυνα πλήγματα», αναφέρει σε δήλωσή του, μετά το πλήγμα που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην έδρα του Υπουργείου Άμυνας της Συρίας.

Προσθέτει ότι «οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν τη Σουέιντα, για να εξολοθρεύσουν τις δυνάμεις που επιτέθηκαν στους Δρούζους, έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η απόσυρσή τους».

🚨#BREAKING: Israel just hammered Syria’s Presidential Palace and the General Staff HQ in Damascus. #IsraelSyriaClash #DamascusAttack pic.twitter.com/D0uBmDOgQt

— Geo View (@theGeoView) July 16, 2025