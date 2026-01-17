Νέα ήττα για τη Λεβερκούζεν πριν τον Ολυμπιακό - Real.gr

Νέα ήττα για την Μπάγερ Λεβερκούζεν, τρεις ημέρες πριν τον αγώνα της με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη League Phase του Champions League.

Μετά το 1-4 στην έδρα τους από την Στουτγάρδη, οι «ασπιρίνες» έχασαν απόψε εκτός από τη Χοφενχάιμ με 1-0, με το γκολ που πέτυχε από νωρίς (9΄) ο Μπούργκερ.

Η Λεβερκούζεν του Κάσπερ Χιούλμαντ αγωνίστηκε με τους: Φλέκεν (60΄ Μπλάσβιτς), Κουάνσα, Μπαντέ, Άντριχ, Αρτούρ (46΄ Μαζά), Αλέις Γκαρθία, Φερνάντες (46΄ Κοφάν), Γκριμάλντο, Πόκου (74΄ Τέγια, 81΄ Χόφμαν), Τίλμαν, Σικ.

Η Λεβερκούζεν παρέμεινε στους 29 βαθμούς και είναι έκτη, ενώ η Χοφενχάιμ ανέβηκε στην τρίτη θέση.