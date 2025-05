Νέα μαζική ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 9 νεκροί - Real.gr

Η Ουκρανία δέχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί μια νέα μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους, ενώ στη Μόσχα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα υποχρέωσαν αεροδρόμια να κλείσουν προσωρινά, μερικές ώρες πριν από μια τελευταία προγραμματισμένη ανταλλαγή αιχμαλώτων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Πρόκειται για τη δεύτερη νύκτα σημαντικών επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας, αφού περίπου 250 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 14 βαλλιστικοι πύραυλοί είχαν εντοπισθεί τη νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατο από τις ουκρανικές αεροπορικές δυνάμεις. Στόχος των περισσότερων από τα όπλα αυτά ήταν η ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης δράσης περιέγραψαν σήμερα, με μήνυμά τους στο Telegram, μια «νύκτα τρόμου στην περιφέρεια του Κιέβου». «Η μαζική νυκτερινή επίθεση προκάλεσε τέσσερις νεκρούς και 16 τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά» στην περιοχή.

Οι εν λόγω υπηρεσίες ανέφεραν επίσης πως ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός και πέντε τραυματισμένοι στη νότια περιφέρεια του Μικολάιφ, αφού «μια πενταώροφη πολυκατοικία επλήγη από drone στη διάρκεια νυκτερινής επίθεσης», με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης και πέντε τραυματίσθηκαν στην περιφέρεια του Χμελνίτσκι, πόλης της δυτικής Ουκρανίας, από ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσε σήμερα ο Σέρχιι Τιούριν, υπαρχηγός της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας, σύμφωνα με ένα πρώτο απολογισμό.

Drone debris has been reported in Kyiv, Odesa, and Mykolaiv. Kharkiv is also under attack. The night has just begun sad images already emerging. A long night ahead for Ukraine. pic.twitter.com/bMRLMnTfiJ

Περισσότερα από δέκα ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εντοπίσθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Κίεβο, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης, και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας τέθηκε σε συναγερμό για αεροπορική επίθεση έπειτα από εκτοξεύσεις πυραύλων κρούζ.

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πέντε drones και ένδεκα πυραύλους μονο στην περιφέρεια του Κρίβι Ριχ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της κεντρικής Ουκρανίας Ολεξάντρ Βικούλ.

Another night of terror in Ukraine, as Russians targeted our civilian population across the country with ballistic missiles, cruise missiles, and drones—killing people in their own homes.

Among the dead are children.

In Zhytomyr, three children were killed—8, 12, and 17 years… pic.twitter.com/4vz7NrB3Uw

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) May 25, 2025