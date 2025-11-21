Νέα Miss Universe η Μεξικανή Φάτιμα Μπος - Eίχε συγκρουστεί με τον πρόεδρο του διαγωνισμού - Real.gr

Η Μεξικανή Φάτιμα Μπος αναδείχθηκε νέα Miss Universe, στον 74ο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη.

Η 25χρονη Μπoς είχε ήδη βρεθεί στο προσκήνιο στις αρχές Νοεμβρίου, όταν αποχώρησε από εκδήλωση του διαγωνισμού. Η απόφασή της ήρθε μετά από περιστατικό όπου ο πρόεδρος του θεσμού και μεγιστάνας των ΜΜΕ Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ την επέκρινε δημόσια μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες γιατί δεν έκανε αρκετά post στα social media.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το περιστατικό, ο Ιτσαραγκρισίλ ζήτησε επίσημα συγγνώμη για τη συμπεριφορά του με δάκρυα στα μάτια.

The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #MGIxMU pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM — Yashael 👑❣️📸 (@Dainsleif_10) November 4, 2025

Λίγες ημέρες αργότερα, δύο μέλη της κριτικής επιτροπής υπέβαλαν την παραίτησή τους, με έναν εξ αυτών να καταγγέλλει ότι η διαδικασία ήταν «στημένη».

Στη φετινή διοργάνωση, η εκπρόσωπος της Ταϊλάνδης, Πραβινάρ Σινγκ, κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν οι αποστολές από τη Βενεζουέλα, τις Φιλιππίνες και την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η Ταϊλάνδη φιλοξένησε τον διαγωνισμό για τέταρτη φορά και η φετινή της εκπρόσωπος θεωρείτο φαβορί σε πολλούς διαδικτυακούς κύκλους.