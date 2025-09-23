Νέα πρόκληση από Ερντογάν για την Κύπρο: «Αναγνωρίστε το ψευδοκράτος...» - Real.gr

Οπρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έστειλε, μεταξύ άλλων μήνυμα για το Κυπριακό.

Μάλιστα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, λέγοντας ότι «η λύση του δεν μπορεί να βασιστεί στο μοντέλο της ομοσπονδίας, το οποίο έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, αλλά έχει εξαντληθεί λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνoκυπριακής πλευράς».

«Στο νησί της Κύπρου υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχθούν να γίνουν μειονότητα», πρόσθεσε.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να θέσει τέλος στην άδικη απομόνωση στην οποία υποβάλλονται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα. Επαναλαμβάνω σήμερα την έκκληση που έκανα στις τρεις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών: Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να αναπτύξει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Παράλληλα, απηύθηνε έκκληση τις χώρες να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, μετά από αντίστοιχες κινήσεις των δυτικών δυνάμεων, ζητώντας την όσο το δυνατόν συντομότερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Στη Γάζα συνεχίζεται μια γενοκτονία, ακόμα και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν», πρόσθεσε.

Δείχνει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μια φωτογραφία που αποκαλεί «καθημερινή ζωή στη Γάζα», στην οποία απεικονίζονται πεινασμένες γυναίκες που κρατούν κουβάδες και κατσαρόλες περιμένοντας να λάβουν τροφή.

«Ακολουθήστε τη συνείδησή σας και απαντήστε στην ακόλουθη ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε έναν λογικό λόγο για αυτή τη βαρβαρότητα το 2025;», είπε, σύμφωνα με τη μετάφραση των σχολίων του.

«Αυτή η ντροπιαστική εικόνα εκτυλίσσεται στη Γάζα και επαναλαμβάνεται εδώ και 23 μήνες».