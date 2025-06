Λιβύη: Συμφωνία με την τουρκική TPAO για σεισμικές έρευνες σε 4 θαλάσσια οικόπεδα - Real.gr

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας (TPAO) για τη διεξαγωγή γεωλογικής και γεωφυσικής μελέτης τεσσάρων υπεράκτιων περιοχών, αναφέρει το Reuters.

«Πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις σχετικά με τη διενέργεια δισδιάστατης σεισμικής έρευνας (μήκους 10.000 χιλιομέτρων) και την επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν από αυτές τις έρευνες εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τους 9 μήνες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC).

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι το μνημόνιο υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη, τη ΝOC, εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της, ο μηχανικός Μασούντ Σουλεϊμάν, και την TPAO, o γενικός διευθυντής της εταιρείας, Αχμέτ Τούρκογλου.

#Libya’s National Oil Corporation (NOC) signed a memorandum of understanding (MoU) with the Turkish Petroleum Corporation (TPAO) to cooperate in offshore explorations.

As per the MoU, signed today in #Istanbul, the Turkish company will conduct geological and geophysical studies… pic.twitter.com/0CsiunXQBa

— The Libya Observer (@Lyobserver) June 25, 2025