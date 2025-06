Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ - Σειρήνες σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Μπερσέβα - Real.gr

Το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν εξαπέλυσε λίγο μετά τις 15:40 ώρα Ελλάδας βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Υπάρχουν αναφορές για πολυάριθμες ισχυρές εκρήξεις σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Μπερσέβα.

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ηχούν σε όλη τη χώρα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναγνώρισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. Πρόσθεσε πως επιχειρεί για την αναχαίτιση των πυραύλων.

Δείτε live εικόνα από Τελ Αβίβ:

Η σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν κοστίζει στη χώρα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις – ένα οικονομικό βάρος που ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα του Ισραήλ να διεξάγει έναν μακροχρόνιο πόλεμο.

Το μεγαλύτερο μεμονωμένο κόστος αφορά τους αναχαιτιστές που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή των εισερχόμενων ιρανικών πυραύλων. Μόνο αυτοί, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να κοστίζουν από δεκάδες εκατομμύρια έως και 200 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Στο συνολικό κόστος του πολέμου προστίθενται επίσης τα πυρομαχικά, τα αεροσκάφη, καθώς και οι πρωτοφανείς ζημιές σε κτίρια. Κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 400 εκατομμύρια δολάρια που θα απαιτηθούν για την ανοικοδόμηση ή επισκευή των ζημιών.

Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ασκεί πιέσεις στο Ισραήλ να ολοκληρώσει τον πόλεμο όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η νέα επίθεση θα μπορούσε να διαρκέσει δύο εβδομάδες, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει δείξει πρόθεση να σταματήσει πριν επιτύχει όλους τους στρατηγικούς στόχους του Ισραήλ – οι οποίοι περιλαμβάνουν την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και της παραγωγής και αποθήκης βαλλιστικών πυραύλων.

Ωστόσο, ο πόλεμος είναι ακριβός.

«Ο βασικός παράγοντας που θα καθορίσει το τελικό κόστος του πολέμου είναι η διάρκειά του», δήλωσε η Κάρνιτ Φλουγκ, πρώην διοικήτρια της Τράπεζας του Ισραήλ και νυν ανώτερη συνεργάτης του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Ισραήλ, που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ. Η Φλουγκ δήλωσε ότι η οικονομία του Ισραήλ μπορεί να αντέξει μια σύντομη στρατιωτική εκστρατεία. «Αν διαρκέσει μια εβδομάδα, είναι κάτι διαφορετικό. Αν διαρκέσει δύο εβδομάδες ή έναν μήνα, τότε είναι εντελώς άλλη ιστορία», ανέφερε.

According to Bank of Israel, the overall economic war against Iran is costing Israel 1 billion dollars per day.

Israeli cannot sustain a long war against Iran.

Gaza and Lebanon wars already cost 85 billion dollars which is 16.5% of Israel’s GDP pic.twitter.com/a4x1bNUUnJ

— Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹🔻🔻🔻 (@angeloinchina) June 17, 2025