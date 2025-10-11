Νέα σφαγή στη Μοζαμβίκη: Τζιχαντιστές σκότωσαν αμάχους και απήγαγαν 11 παιδιά - Real.gr

Τζιχαντιστές αντάρτες σκότωσαν τρεις ανθρώπους κι απήγαγαν 11 παιδιά σε αλλεπάλληλες εφόδους που εξαπέλυσαν στη βόρεια Μοζαμβίκη χθες Παρασκευή, ιδιαίτερα στην Πάλμα, πόλη-κλειδί για μεγάλο διεθνές έργο υγροποιημένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με κατοίκους.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση ανταρτών στην Πάλμα, κοντά στην κύρια εγκατάσταση μεγάλου έργου ΥΦΑ του γαλλικού κολοσσού της ενέργειας TotalEnergies, από τον Μάρτιο του 2021, όταν στην πόλη σκοτώθηκαν πάνω από 800 άνθρωποι, σημείωσε ειδικός.

Η επίθεση εκείνη είχε αναγκάσει την TotalEnergies να διακόψει το έργο, που ελπίζει να ξαναρχίσει φέτος.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, περίπου δεκαπέντε αντάρτες μπήκαν στην Πάλμα, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τανζανία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτική πηγή στην περιοχή που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Εισέβαλαν σε τουλάχιστον τέσσερα σπίτια, απήγαγαν επτά κορίτσια και σκότωσαν έναν άνθρωπο. Άλλα τέσσερα αγόρια απήχθησαν καθώς επέστρεφαν στα σπίτια τους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την ACLED, μη κυβερνητική οργάνωση που παρακολουθεί ένοπλες συρράξεις, τουλάχιστον ένας άνδρας σκοτώθηκε και μια γυναίκα απήχθη.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη με ανακοίνωσή της για τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Ο στρατός της Μοζαμβίκης, που υποστηρίζεται από αυτόν της Ρουάντας στον αγώνα εναντίον του ΙΚ από το 2017, όταν ξέσπασε τζιχαντιστική εξέγερση στην επαρχία Κάμπου Ντελγκάντου, όπου βρίσκεται η Πάλμα, σπανίως σχολιάζει επίσημα τέτοιες επιθέσεις.

Αντάρτες επιτέθηκαν επίσης στη Νανγκάτζε, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά από την Πάλμα, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, ανέφερε κάτοικος που μίλησε επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Σκότωσαν δυο ανθρώπους και πυρπόλησαν εκκλησία και σπίτια. Εισέβαλαν σε σπίτια και (…) έκλεψαν επίσης εμπορεύματα. Δεν έμειναν πολύ», διευκρίνισε.

Οι επιθέσεις τζιχαντιστών που ορκίζονται πίστη στο ΙΚ έχουν πολλαπλασιαστεί στην επαρχία Κάμπου Ντελγκάντου και στη γειτονική Ναμπούλα, σύμφωνα με την ACLED.

Η επαρχία Κάμπου Ντελγκάντου, με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό, είναι από τις φτωχότερες στη Μοζαμβίκη. Τα σχέδια για την εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων αερίου στο υπέδαφός της έχουν προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις, ανάμεσά τους αυτήν της TotalEnergies, ύψους 17,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χθεσινή επίθεση στην Πάλμα ήταν η πρώτη στην πόλη από το 2021 μεν, αλλά έχουν γίνει πρόσφατα αρκετές άλλες όχι μακριά από αυτή, είπε ειδικός σε ζητήματα ασφαλείας που εργάζεται για λογαριασμό ΜΚΟ υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην επανέναρξη (του έργου) της Total και την επίθεση», εκτίμησε. Οι δράστες ήθελαν «να δείξουν ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο ασφαλής όσο λέγεται», εξήγησε.

Ανάμεσα στους 800 ανθρώπους που είχαν σκοτωθεί το 2021 ήταν υπεργολάβοι της TotalEnergies, θυμίζει η ACLED, που υπολογίζει πως η εξέγερση έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 6.200 ανθρώπους σε οκτώ χρόνια.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) τόνισε πως φέτος οι ταραχές έχουν αναγκάσει πάνω από 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, από τους οποίους 22.000 τράπηκαν σε φυγή μέσα σε μόλις μια εβδομάδα, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η βία έχει κλιμακωθεί ραγδαία μέσα στο 2025, με πάνω από 500 επιθέσεις που είχαν θύματα αμάχους, πολύ περισσότερες από τα προηγούμενα χρόνια, κι εφόδους σε χωριά, απαγωγές, φόνους και λεηλασίες, σύμφωνα με τον Σαβιέρ Κριτς, αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στη Μοζαμβίκη.

