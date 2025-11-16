Κύπρος: Νέα τουρκική πρόκληση με F-16 να πετούν πάνω από τη «νεκρή» ζώνη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Την τουρκική πρόκληση κατέγραψαν τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Νέα σοβαρή τουρκική πρόκληση με παραβίαση του εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σημειώθηκε χθες στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης στα κατεχόμενα για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Όπως αναφέρει το news.rik.cy, τέσσερα τουρκικά F-16 εισήλθαν παρανόμως στον κυπριακό εναέριο χώρο γύρω στις 11:30 το πρωί από την περιοχή Αμμοχώστου.

Ακολούθως δυο εκ των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών προέβησαν προκλητικά σε διέλευση πάνω την νεκρή ζώνη πετώντας σε χαμηλό υψόμετρο στην περιοχή βορείου Πόλου – Καϊμακλίου.

Η προκλητική ενέργεια των δυο τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών καταγράφηκε από Ελληνοκύπριο πολίτη ο οποίος ανήρτησε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με πληροφορίες η Εθνική Φρουρά και το Υπουργείο Άμυνας προέβησαν στα απαραίτητα διαβήματα καταγγέλλοντας την νέα τουρκική πρόκληση στα Ηνωμένα Έθνη και τους αρμόδιους οργανισμούς.

Την ίδια ώρα χθες το τουρκικό υπουργείο άμυνας μέσω του επίσημου του λογαριασμού στην πλατφόρμα X ανάρτησε φωτογραφία Τούρκου πιλότου ο οποίος φαίνεται να χαιρετά στρατιωτικά με φόντο τη σημαία του ψευδοκράτους στον Πεντάδαχτυλο.

Τη φωτογραφία του τουρκικού υπουργείου άμυνας συνοδεύει λεζάντα η οποία γράφει προκλητικά: “Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι το όνομα ενός ευλογημένου έπους!”