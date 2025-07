Νέα Υόρκη: Άγριος καβγάς για μια θέση πάρκινγκ - Το ξύλο και οι απειλές θανάτου - Real.gr

Αγριος καβγάς ξέσπασε στη μέση του δρόμου στη Νέα Υόρκη για μια... θέση πάρκινγκ.

«Πρωταγωνίστριες» στο περιστατικό ήταν η 45χρονη Αντρέα Ντουμίτρου από τη Ρουμανία, η 21χρονη κόρη της Σαμπρίνα Στάρμαν και η επίσης 21χρονη φοιτήτρια Τζέιντα ΜακΦέρσον. Αφορμή αποτέλεσε η κίνηση της 21χρονης φοιτήτριας να παρκάρει σε θέση που κρατούσε για την 45χρονη μια φίλη της.

Στο βίντεο φαίνεται πρώτη να επιτίθεται η 21χρονη κόρη της Ρουμάνας αρπάζοντας από τα μαλλιά τη συνομήλική της φοιτήτρια.

«Είσαι μαΐμού, σκύλα» ακούγεται να λέει η Ντουμίτρου στην φοιτήτρια, η οποία απάντησε «είσαι μετανάστρια, σκύλα». «Είσαι μια γ…@@@ σκλάβα» πρόσθεσε η κόρη της 45χρονης από τη Ρουμανία.

‘A mother-daughter duo and a man allegedly attacked a driver after she attempted to remove trash cans blocking a parking spot in Queens.’

«Προσπάθησαν να μου ξεριζώσουν τα μαλλιά μου, φοβήθηκα για τη ζωή μου» δήλωσε μετά την επίθεση η 21χρονη φοιτήτρια.

Andreea Dumitru, 45, and her Trans daughter Sabrina Starman, 21, give their side of the story and offer apologies after the viral video of the fight that occurred With Jada McPherson over a parking spot in Queens, NY last week 🤦🏾‍♂️‼️ pic.twitter.com/VqFD3eL94q

— SoulFood66 (@BlackAndNative1) July 15, 2025