Νέα Υόρκη: Διαδηλωτές εισέβαλαν στον Πύργο του Τραμπ - Απαιτούν την απελευθέρωση φιλοπαλαιστίνιου φοιτητή - Real.gr

Στην Νέα Υόρκη, διαδηλωτές εισέβαλαν στον Πύργο του Ντόναλντ Τραμπ απαιτώντας την απελευθέρωση ακτιβιστή του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Συγκεκριμένα, εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στον Πύργο του Αμερικανού προέδρου προς υποστήριξη των Παλαιστινίων, απαιτώντας την αποφυλάκιση του κρατούμενου Παλαιστίνιου φοιτητή Μαχμούντ Χαλίλ και ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο ίδιος συνελήφθη το Σάββατο με την κατηγορία ότι υιοθέτησε απόψεις υπέρ της Χαμάς κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

BREAKING: Jewish American activists have taken over the lobby of Trump Tower in New York to demand the release of Palestinian activist Mahmoud Khalil, who faces deportation for protesting Israel’s war on Gaza. pic.twitter.com/2tHexHSSwp

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) March 13, 2025