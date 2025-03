Νέα Υόρκη: Εβραίοι ακτιβιστές εισέβαλαν στον Πύργο του Τραμπ ζητώντας απελευθέρωση Παλαιστίνιου φοιτητή - Real.gr

Εκατοντάδες υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης έκαναν χθες Πέμπτη καθιστική διαμαρτυρία στον Trump Tower, τον ουρανοξύστη του προέδρου των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, ενώ το πανεπιστήμιο Κολούμπια ανακοίνωνε παράλληλα κυρώσεις σε βάρος φοιτητών του που είχαν καταλάβει κτίριό του σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ντυμένοι με κόκκινα μπλουζάκια με συνθήματα γραμμένα με λευκά γράμματα, που θύμιζαν έντονα την αισθητική του ειδών προώθησης της εκστρατείας «Make America Great Again» του Ντόναλντ Τραμπ, οι ακτιβιστές ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα της αμερικανικής εβραϊκής συλλογικότητας Jewish Voice for Peace («Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη»), εισέβαλαν χθες το πρωί (τοπική ώρα) στον ουρανοξύστη του Μανχάταν υπό αυστηρή φύλαξη, το άντρο στη μεγαλούπολη του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, και κατήγγειλαν επίθεση κατά της ελευθερίας της έκφρασης.

«Δώστε μάχη εναντίον των ναζί, όχι των φοιτητών», φώναζαν μαζικά, προτού κάποιοι από αυτούς απομακρυνθούν manu militari από το χολ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η διαδήλωση έγινε μετά τη σύλληψη το σαββατοκύριακο μορφής των κινητοποιήσεων υπέρ των Παλαιστινίων στο νεοϋορκέζικο πανεπιστήμιο Κολούμπια, που προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ και αγανακτισμένες αντιδράσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) March 13, 2025

NEW: Jewish Voice for Peace has taken over the lobby of Trump Tower to demand the release of Mahmoud Khalil and that the U.S. government stop arming Israel. pic.twitter.com/ZhQhBHsSJt

«Λευτεριά στον Μαχμούντ, λευτεριά στην Παλαιστίνη», διάβαζε κανείς σε πανό που ξεδίπλωσαν οι συμμετέχοντες στη χθεσινή κινητοποίηση, αναφερόμενοι στη σύλληψη ενόψει της απέλασης του Μαχμούντ Χαλίλ — παρότι έχει πράσινη κάρτα μονίμου κατοίκου. Ο νεαρός υπήρξε εκπρόσωπος του φοιτητικού κινήματος στο Κολούμπια το οποίο οργάνωνε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, συνελήφθησαν 98 άνθρωποι στον Trump Tower, όπου μετά το μεσημέρι αποκαταστάθηκε η τάξη.

Breaking 🚨Anti-ICE and pro-Hamas protesters have taken over the first floor of Trump Tower, chanting, “free Mahmoud, free them all!”

Trump plans to enact the Alien Enemies Act of 1798.

mass deport them now! pic.twitter.com/TYRUial368

— primalkey (@primalkey) March 13, 2025