Νέα Υόρκη: Στο δικαστήριο μεταφέρθηκε ο Νικολάς Μαδούρο - Real.gr

Ο καθαιρεθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μετάγεται αυτήν την ώρα στο δικαστήριο της Νέα Υόρκης προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες μετά τη σύλληψή του στο Καράκας, στο πλαίσιο της αιφνιδιαστικής στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία άνοιξε τον δρόμο για τα σχέδια της Ουάσινγκτον να ασκήσει έλεγχο στη χώρα με τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα. Η μεταγωγή του γίνεται με ελικόπτερο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να μην ρισκάρουν τη μεταφορά του σε ώρα αιχμής στους δρόμους της Νέα Υόρκης.