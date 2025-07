Νέα Υόρκη: Ποιος είναι ο πιστολέρο που σκόρπισε τον θάνατο σε ουρανοξύστη - Το σημείωμα που ρίχνει φως στο κίνητρο - Real.gr

Αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών στη Νέα Υόρκη αναζητούν στοιχεία για τα κίνητρα του δράστη του μακελειού σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν που κόστισε χθες Δευτέρα τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ένας αστυνομικός.

Ο δράστης, ο Σέιν Ταμούρα 27 ετών, αυτοκτόνησε με μια σφαίρα στο στήθος στον 33ο όροφο του ουρανοξύστη αυτού που βρίσκεται στην Park Avenue, όπου έχουν την έδρα τους μεγάλες χρηματοοικονομικές εταιρείες και η διοργανώτρια αρχή του Αμερικανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (NFL).

Η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι φαίνεται πως ο Ταμούρα έδρασε μόνος του, αν και τα κίνητρά του παραμένουν ασαφή.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 27χρονος είχε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας και φαίνεται ότι ταξίδεψε σε διάστημα τριών ημερών από το Λας Βέγκας στη Νέα Υόρκη.

Όπως εξήγησε η Τις, ο Ταμούρα χρησιμοποίησε μια καραμπίνα Μ4, ένα τουφέκι εφόδου που χρησιμοποιείται ευρέως στον αμερικανικό στρατό.

Εξάλλου ένα ακόμη πιστόλι εντοπίστηκε στη μαύρη BMW την οποία ο Ταμούρα είχε διπλοπαρκάρει έξω από τον ουρανοξύστη, μαζί με μια τσάντα πλάτης και συνταγογραφημένα φάρμακα, δήλωσε η ίδια.

Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν για ποιο λόγο ο Ταμούρα εισέβαλε σε αυτό το κτίριο στο 345 της Park Avenue.

Μεταξύ των τεσσάρων θυμάτων είναι ο Ντινταρούλ Ισλάμ, 36 ετών, αστυνομικός της Νέας Υόρκης μετανάστης από το Μπανγκλαντές. Ο δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης Έρικ Άνταμς – πρώην αστυνομικός και ο ίδιος– χαρακτήρισε τον Ισλάμ που εργαζόταν εδώ και περίπου 3,5 χρόνια στην αστυνομία «έναν πραγματικό» ήρωα.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες για τα άλλα τρία θύματα – δύο άνδρες και μία γυναίκα. Ένας ακόμη άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και «δίνει μάχη για τη ζωή» του σε κοντινό νοσοκομείο, επεσήμανε ο Άνταμς.

Παρουσιάζοντας το χρονολόγιο του μακελειού η Τις εξήγησε ότι ο Ταμούρα εισήλθε στον χώρο υποδοχής του ουρανοξύστη, έστριψε προς τα δεξιά και αμέσως πυροβόλησε τον αστυνομικό ο οποίος φυλούσε το κτίριο.

Στη συνέχεια ο δράστης πυροβόλησε τη γυναίκα και τους δύο άνδρες, ανοίγοντας πυρ αδιακρίτως στο λόμπι του κτιρίου. Παραδόξως και χωρίς προφανή λόγο άφησε μία γυναίκα να τον προσπεράσει χωρίς να την πυροβολήσει και κατευθύνθηκε προς το ασανσέρ με το οποίο ανέβηκε ως τα γραφεία της εταιρείας Rudin Management στον 33ο όροφο.

