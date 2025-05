Νέα Υόρκη: Μαρτυρίες σοκ για το σκάφος που «καρφώθηκε» στη γέφυρα Μπρούκλιν - «Είδα ανθρώπους να κρέμονται από τα πανιά» - Real.gr

Από τη πρόσκρουση ιστιοφόρου του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη γέφυρα Μπρούκλιν, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν.

Έντρομοι πολίτες άκουσαν τον εκκωφαντικό ήχο της πρόσκρουσης και τις κραυγές καθώς το τεράστιο πλοίο έπεσε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν.

«Το πλοίο περνούσε κάτω από τη γέφυρα και υπήρχαν ναύτες στην κορυφή του πλοίου, τα πανιά χτύπησαν τη γέφυρα και τότε οι άνθρωποι έπεφταν από τα πανιά του πλοίου», δήλωσε ο Elijah West, ο οποίος ήταν μάρτυρας της ανατριχιαστικής σύγκρουσης.

«Ήταν τρελό. Στεκόμασταν κάτω από τη γέφυρα και αρχίσαμε όλοι να τρέχουμε. Τότε είδα ανθρώπους να κρέμονται από τα πανιά. Τα σκάφη της αστυνομίας ήρθαν γρήγορα – περίπου πέντε λεπτά αργότερα. Και τότε η αστυνομία οδήγησε το σκάφος στη γέφυρα [του Μανχάταν] και ξεκίνησε τη διάσωση. Ήταν ένα σοκ».



«Ακούσαμε ουρλιαχτά και κλάματα. Πολλοί από τους ναύτες ήταν πολύ νέοι – δόκιμοι. Ο κόσμος είχε τρομοκρατηθεί. Ήμασταν πολύ φοβισμένοι. Πολλοί άνθρωποι ούρλιαζαν, πολλοί άνθρωποι έκλαιγαν. Έλεγαν: “Πώς συμβαίνει αυτό; Πώς είναι δυνατόν;”», δήλωσε η Ismari Romero.

Ο Matt Tibbitts βρισκόταν στο πλοίο που κατευθυνόταν από το Dumbo προς το Williamsburg με φίλους, όταν συνειδητοποίησε ότι το πλοίο δεν θα περάσει από τη γέφυρα.

«Οι άνθρωποι γύρω μας έλεγαν: “Ω, νομίζω ότι είναι πολύ ψηλό”, και μετά γυρνάς και αμέσως βλέπεις να σπάει. Είναι κάπως σουρεαλιστικό… Είδατε μερικούς ανθρώπους να πέφτουν από τα κατάρτια».

Η Aya Asan, μια 33χρονη φωτογράφος από το Crown Heights, είχε μόλις ολοκληρώσει μια φωτογράφιση στο Brooklyn Bridge Park όταν έγινε μάρτυρας της τραγωδίας.

«Δεν μπορούσα καν να πιστέψω αυτό που έβλεπα», δήλωσε στη New York Post.

«Για μια στιγμή σκέφτηκα ότι το σκάφος θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να πέσει στην περιοχή του πάρκου, όπου βρισκόταν ο κόσμος. Άρχισα να τρέχω μακριά, όλοι άρχισαν να τρέχουν… Όλοι σοκαρίστηκαν και τότε είδαμε πολλούς αστυνομικούς και ακούσαμε σειρήνες. Είδα ανθρώπους να κρέμονται εκεί».

Το χρονικό

Εκπαιδευτικό ιστιοφόρο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού προσέκρουσε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη χθες βράδυ (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 19 άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων 2 σοβαρά, και να καταστραφεί το πάνω μέρος των ιστίων του, σύμφωνα με τις αρχές.

Το σκάφος έχασε την ισχύ του ενώ ο καπετάνιος έκανε ελιγμούς, με αποτέλεσμα το ιστιοφόρο να κινηθεί προς τη γέφυρα, στην πλευρά του Μπρούκλιν, δήλωσε ο Γουίλσον Αραμπολς, επικεφαλής ειδικών επιχειρήσεων στην αστυνομία της Νέας Υόρκης, σε συνέντευξη Τύπου.

Κανένας από τους επιβαίνοντες «δεν έπεσε στο νερό, το οποίο σημαίνει ότι δεν ήταν απαραίτητο να διεξαχθούν επιχειρήσεις διάσωσης», ανέφερε νωρίτερα το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού σε ανακοίνωση.

At approximately 8:20 Saturday night, the FDNY received a call that a boat struck the Brooklyn Bridge. There were 277 people on the boat. 27 people were removed for treatment.

“Originally, we had a Brooklyn box out for folks in the water, for a boat in distress. Once the… pic.twitter.com/0m7sTl7jTY

— FDNY (@FDNY) May 18, 2025