Νέα Υόρκη: Σταμάτησαν τον Μακρόν για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ - «Μάντεψε, περιμένω στον δρόμο» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Νέα Υόρκη: Σταμάτησαν τον Μακρόν για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ – «Μάντεψε, περιμένω στον δρόμο» – ΒΙΝΤΕΟ

13:42, 23/09/2025
Ένα απίστευτο περιστατικό με «πρωταγωνιστές» τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, όταν ο Μακρόν αποχώρησε από το κτίριο του ΟΗΕ μετά την ομιλία του, βρέθηκε μπροστά σε μπλόκο αστυνομικών που είχε στηθεί καθώς ήταν σε εξέλιξη η μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού προέδρου.

«Συγγνώμη κύριε πρόεδρε, όλα είναι κλειστά, έχει διακοπεί παντού η κυκλοφορία» εξήγησε ένας αστυνομικός στον Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος πάντως δεν έχασε το χιούμορ του αφού κάλεσε στο τηλέφωνο τον Αμερικανό ομόλογό του στον οποίο ακούστηκε να λέει «μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα έχουν σταματήσει για χάρη σου».

Ακόμα, όμως, και όταν πέρασε η αυτοκινητοπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, η κυκλοφορία επετράπη μόνο στους πεζούς, με τον Μακρόν να επιστρέφει με τα πόδια στη γαλλική πρεσβεία στη Νέα Υόρκη.

Δοθείσης, δε, της ευκαιρίας, αφενός συνέχισε το τηλεφώνημά του με τον Ντόναλντ Τραμπ και αφετέρου φωτογραφήθηκε με πολίτες που του το ζήτησαν.

