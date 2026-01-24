Quantcast
Νέα Υόρκη: Στις φλόγες πολυκατοικία στο Μπρονξ από έκρηξη υγραερίου – Φόβοι για πολλά θύματα - Real.gr
real player

Νέα Υόρκη: Στις φλόγες πολυκατοικία στο Μπρονξ από έκρηξη υγραερίου – Φόβοι για πολλά θύματα

11:01, 24/01/2026
Νέα Υόρκη: Στις φλόγες πολυκατοικία στο Μπρονξ από έκρηξη υγραερίου – Φόβοι για πολλά θύματα

Mεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης με τις φλόγες να έχουν τυλίξει τους τελευταίους ορόφους.

 


Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη που σημειώθηκε και αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου φέρεται να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται καθώς δεκάδες ένοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο κτήριο με τη φωτιά μετά από ώρες να έχει κατασβεστεί.

 


«Ένοικοι κρέμονται από τα παράθυρα»

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάτοικοι κρέμονται από τα παράθυρα για να σωθούν από τις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε στο πολυόροφο κτήριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Σέρρες: Δασκάλα συνελήφθη με την κατηγορία ότι φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία και έδωσε εντολή να τον δέσουν

Σέρρες: Δασκάλα συνελήφθη με την κατηγορία ότι φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία και έδωσε εντολή να τον δέσουν

11:30 24/01
Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ - Νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί μαζί της

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ - Νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί μαζί της

11:30 24/01
Βραχυχρόνιες Μισθώσεις: Νέοι περιορισμοί το 2026 - Πού και πότε μεταβιβάζεται το ακίνητο αλλά χάνεται η άδεια μίσθωσης - Οι «κόκκινες» ζώνες του Μητρώου της ΑΑΔΕ

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις: Νέοι περιορισμοί το 2026 - Πού και πότε μεταβιβάζεται το ακίνητο αλλά χάνεται η άδεια μίσθωσης - Οι «κόκκινες» ζώνες του Μητρώου της ΑΑΔΕ

11:15 24/01
Νέα Υόρκη: Στις φλόγες πολυκατοικία στο Μπρονξ από έκρηξη υγραερίου – Φόβοι για πολλά θύματα

Νέα Υόρκη: Στις φλόγες πολυκατοικία στο Μπρονξ από έκρηξη υγραερίου – Φόβοι για πολλά θύματα

11:01 24/01
Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας – Αναλυτικά οι προαγωγές και οι αποστρατείες

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας – Αναλυτικά οι προαγωγές και οι αποστρατείες

11:00 24/01
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στο Κίεβο και το Χάρκοβο, τουλάχιστον ένας νεκρός

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στο Κίεβο και το Χάρκοβο, τουλάχιστον ένας νεκρός

10:45 24/01
Βίντεο: Άγριος καυγάς μεταξύ οδηγών στη Λυκόβρυση - Μπουνιές και κλωτσιές για την προτεραιότητα

Βίντεο: Άγριος καυγάς μεταξύ οδηγών στη Λυκόβρυση - Μπουνιές και κλωτσιές για την προτεραιότητα

10:40 24/01
Ινδονησία: Επτά νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση

Ινδονησία: Επτά νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση

10:30 24/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved