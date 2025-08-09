Nέα Υόρκη: Σε σταθερή κατάσταση οι τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς στην Πλατεία Τάιμς - Συνελήφθη ύποπτος - Real.gr

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην Πλατεία Τάιμς της Νέας Υόρκης, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το αμεριανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο την Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (NYPD).

Πρόκειται για μία 18χρονη γυναίκα και δύο άντρες 19 και 65 ετών που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με ένα εκπρόσωπο Τύπου της NYPD.

Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο ύποπτο που ανακρίνεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody. For licensing email viralnewsnyc@gmail.com pic.twitter.com/gyrnLWlUvh — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025

Η αστυνομία έχει ανακτήσει ένα πυροβόλο όπλο.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο με έναν από τους τραυματίες, σύμφωνα με την NYPD.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης ή τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.