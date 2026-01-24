Νέα Ζηλανδία: Εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες στην κατολίσθηση σε κατασκήνωση - 6 αγνοούμενοι - Real.gr

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θεωρεί πλέον απίθανο να υπάρχουν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που έπληξε κατασκήνωση στο Βόρειο Νησί, αφού την προηγούμενη νύχτα εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στον τόπο της καταστροφής.

Η τύχη έξι ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων δύο ανηλίκων, αγνοείται μετά την κατολίσθηση που προκλήθηκε την Πέμπτη – εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που είχαν προηγηθεί – σε χώρο κάμπινγκ στο όρος Μονγκανούι, στην ανατολική ακτή του νησιού. Στο σημείο υπήρχαν πολλές οικογένειες παραθεριστών.

Η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων έχει σταματήσει και πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Τιμ Άντερσον. «Η πιθανότητα να βρεθεί κάποιος ζωντανός είναι εξαιρετικά απίθανη, σύμφωνα με τους ειδικούς, αλλά δεν μπορείς ποτέ να το αποκλείσεις», είπε ο Άντερσον σε δημοσιογράφους.

Από την Πέμπτη, όταν οι πρώτοι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο ανέφεραν πως άκουσαν φωνές στα χαλάσματα, δεν έχουν προκύψει σημάδια ζωής, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Πληροφορούμαστε συντετριμμένοι αυτό που όλοι φοβόμασταν», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λάξον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Προς τις οικογένειες που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα: κάθε Νεοζηλανδός θρηνεί μαζί σας», συμπλήρωσε. Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας επισκέφθηκε χθες Παρασκευή την πόλη Ταουράνγκα και συνάντησε οικογένειες που βρίσκονταν στην πληγείσα κατασκήνωση.

Σε άλλη κατολίσθηση που σημειώθηκε την Πέμπτη στο γειτονικό προάστιο Παπαμόα, έχασαν τη ζωή τους μια ηλικιωμένη με τον εγγονό της.