Νέα Ζηλανδία: Ο πρώην υπαρχηγός της αστυνομίας καταδικάστηκε για παιδική πορνογραφία - Real.gr

Η νεοζηλανδική δικαιοσύνη καταδίκασε σήμερα τον πρώην δεύτερο τη τάξει της αστυνομίας στη χώρα της Ωκεανίας να εκτίσει εννιά μήνες κατ’ οίκον κράτησης, αφού τον έκρινε ένοχο για κατοχή αρχείων παιδοπορνογραφικού και κτηνοβατικού περιεχομένου που ήταν αποθηκευμένα σε υπηρεσιακούς υπολογιστές.

Ο Τζέβον ΜακΣκίμιγκ συνελήφθη τον Ιούνιο και του απαγγέλθηκαν οκτώ κατηγορίες για κατοχή απαγορευμένου υλικού.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο 52χρονος ομολόγησε την ενοχή του για τρεις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής παιδοπορνογραφικού και κτηνοβατικού υλικού, σε υπηρεσιακά μηχανήματα.

Ο δικαστής Τιμ Μπλακ απήγγειλε σήμερα ποινή εννιά μηνών κατ’ οίκον κράτησης σε δικαστήριο στην Ουέλιγκτον. Αποφάσισε ακόμη ο κ. ΜακΣκίμιγκ να μην καταχωριστεί στη βάση δεδομένων με τα σεξουαλικά αρπακτικά.

Ο δικαστής αρχικά σκόπευε να του επιβάλει ποινή τριετούς φυλάκισης, όμως τελικά αποφάσισε να δείξει επιείκεια, έπειτα από την ομολογία ενοχής του κ. ΜακΣκίμιγκ, που εξέφρασε μεταμέλεια και έκανε προσπάθειες κοινωνικής επανένταξης.

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Τζέβον ΜακΣκίμιγκ εγείρει χαμηλού επιπέδου κίνδυνο για την κοινωνία.

Η συνήγορος του κ. ΜακΣκίμιγκ, η Λετίζια Ορντ, διαβεβαίωσε ότι ο εντολέας της αισθάνεται βαθιά ντροπή για τις πράξεις του.

Με βάση το κατηγορητήριο, τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ του Ιουλίου του 2020 και του Δεκεμβρίου του 2024.

Ο πρώην υπαρχηγός της αστυνομίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετ’ αποδοχών τον Δεκέμβριο, όταν άρχισε να διενεργείται έρευνα σε βάρος του. Παρέμεινε απαλλαγμένος από τα καθήκοντά του για έξι μήνες, προτού υποβάλει την παραίτησή του τον Μάιο.

Τον Νοέμβριο ο αρχηγός της νεοζηλανδικής αστυνομίας Ρίτσαρντ Τσέιμπερς χαρακτήρισε «επονείδιστη» την υπόθεση.