Νέα Ζηλανδία: Θυελλώδεις άνεμοι πέταξαν γυναίκα στη μέση του δρόμου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τη στιγμή που θυελλώδεις άνεμοι πέταξαν μια γυναίκα στη μέση του δρόμου στη Νέα Ζηλανδία κατέγραψε κάμερα σε αυτοκίνητο.

Στο βίντεο φαίνονται τα δέντρα και τα φανάρια να τραντάζονται από τους ισχυρούς ανέμους και μια γυναίκα να προσπαθεί να πιαστεί από κάπου για να σταθεί όρθια.

Δεν τα κατάφερε όμως, με τους ανέμους να την πετάνε στον αέρα και να τη ρίχνουν στη μέση του δρόμου.

Ευτυχώς, οι οδηγοί δύο αυτοκινήτων που έτυχε να περνάνε από το σημείο την επίμαχη στιγμή, κατάφεραν να πατήσουν φρένο έγκαιρα.

Dashcam footage has captured the moment a strong gust of wind appears to blow over a pedestrian and send them stumbling and tumbling onto the road and into traffic in Wellington. Intense winds have battered parts of New Zealand. #wind #wildweather #dashcam #Wellington #NewZealand pic.twitter.com/yS4deRaEH0 — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) October 22, 2025

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για πολλές περιοχές της χώρας κάνοντας λόγο για ριπές ανέμων έως 140 χλμ/ώρα και «σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή από ιπτάμενα αντικείμενα και πεσμένα δέντρα».