Νέα Ζηλανδία: Βίντεο από τη στιγμή της κατολίσθησης σε κάμπινγκ – Έξι αγνοούμενοι, μεταξύ αυτών δύο 15χρονα παιδιά - Real.gr

Έξι άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση που σάρωσε πολυσύχναστη κατασκήνωση στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή (23 Ιανουαρίου), ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατολίσθηση την Πέμπτη (22 Ιανουαρίου) στο Όρος Μαουνγκανουί, στις ανατολικές ακτές του νησιού, στις 9:30 το πρωί, παρασύροντας χώμα και βράχια μέσα στον χώρο της κατασκήνωσης στην πόλη Ταουράνγκα, όπου οικογένειες περνούσαν τις καλοκαιρινές σχολικές διακοπές.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λάξον επισκέφθηκε το σημείο την Παρασκευή, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «απόλυτη τραγωδία» και δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «ολόκληρη η Νέα Ζηλανδία πενθεί σήμερα», καθώς συναντήθηκε με τα στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που συντονίζουν την επιχείρηση διάσωσης.

Ο περιφερειακός διοικητής της αστυνομίας, Τιμ Άντερσον, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν ακόμη τρία άτομα, πέραν των έξι επιβεβαιωμένων αγνοουμένων.

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής θανάτους στην κατασκήνωση.

Ένας τουρίστας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TVNZ ότι πρόλαβε να πηδήξει έξω από την πισίνα τη στιγμή που είδε την κατολίσθηση να κατεβαίνει προς το μέρος του.

Ο ιερός χώρος των Μαορί αποτελεί δημοφιλή τουριστικό αξιοθέατο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί εκεί αρκετές κατολισθήσεις.

Στη γειτονική περιοχή Welcome Bay, η αστυνομία ανέσυρε την Πέμπτη δύο νεκρούς από ένα σπίτι που επλήγη από κατολίσθηση. Ένα ακόμη άτομο που βρισκόταν στο σημείο τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε άλλη περιοχή, οι έρευνες συνεχίζονται για έναν άνδρα που αγνοείται, αφού παρασύρθηκε από τα νερά του ποταμού Mahurangi, βόρεια του Όκλαντ, την Τετάρτη.