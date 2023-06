Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: 13 νεκροί σε δυο μέρες στη Δυτική Όχθη

Οι δυο δράστες της επίθεσης έπεσαν νεκροί αφού σκότωσαν δυο κατοίκους του Ελί και νεαρό που ζούσε στο κεντρικό Ισραήλ. Η ταυτότητα του τέταρτου θύματος δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη.

Την προηγουμένη, μέλος της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών στρατιωτών κοντά στη Βηθλεέμ, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, έπειτα από επιδρομή σε καταυλισμό προσφύγων στην Τζενίν (βόρεια), κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους έξι Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους μαχητής της ίδιας οργάνωσης.

Στην κοινότητα Χουάρα, κοντά στη Νάμπλους, περίπου εκατό εβραίοι έποικοι επιτέθηκαν χθες Τρίτη το βράδυ εναντίον κατοίκων και πυρπόλησαν χωράφια, σύμφωνα με τον δήμαρχο και κατοίκους που μίλησαν τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο. Πρόκειται κατά τα φαινόμενα για επανάληψη του σεναρίου του Φεβρουαρίου, όταν διαπράχθηκε επίθεση αντιποίνων έπειτα από παλαιστινιακή επίθεση με δυο Ισραηλινούς νεκρούς στην περιοχή.

Επιτόπου, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ελαιώνες στις φλόγες. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Αναφέρθηκαν κι άλλες επιθέσεις εποίκων χθες βράδυ, στο Αλ Λούμπαν ας Σαρκίγια, κοντά στον Ελί, και στο Μπέιτ Φουρίκ, κοινότητα στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο ένας από τους δυο δράστες της επίθεσης κοντά στον οικισμό Ελί «εξουδετερώθηκε» από οπλισμένο πολίτη επιτόπου.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, ο δεύτερος φερόμενος ως δράστης, που αρχικά διέφυγε, «εξουδετερώθηκε» κοντά στην Τούμπας, όπου το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής έκανε λόγο για έναν νεκρό από «σφαίρες της κατοχής» [σ.σ. του Ισραήλ].

Israeli forces, backed by helicopter gunships, killed at least five Palestinians including a teenager in the occupied West Bank https://t.co/d9bVHFryTFpic.twitter.com/SIY8zoo3oD