Νέα απόπειρα απομάκρυνσης αμάχων από Μαριούπολη και άλλες ουκρανικές πόλεις - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Η Ουκρανία θα προσπαθήσει σήμερα να απομακρύνει αμάχους μέσω έξι «ανθρωπιστικών διαδρόμων» που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ άλλων και από τη νότια πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Η Βερεστσούκ ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή της πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συμφώνησαν να σταματήσουν το πυρ στις περιοχές αυτές από τις 9 π.μ. ως τις 9 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και κάλεσαν τις ρωσικές δυνάμεις να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για τοπικές εκεχειρίες.

Οι πρώτοι άμαχοι που απομακρύνθηκαν μέσω των λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων από την Σούμι, 350 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου, έφθασαν «με ασφάλεια» σε κεντρική περιοχή της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας.«Καλή είδηση, οι άμαχοι απομακρύνθηκαν από τη Σούμι. Η πρώτη οχηματοπομπή 22 λεωφορείων έφθασε στην (πόλη) Πολτάβα», νοτιοανατολικά του Κιέβου, ενημέρωσε ο Κιρίλο Τιμοσένκο μέσω Telegram.

«1.100 ξένοι φοιτητές θα συνεχίσουν σιδηροδρομικώς προς τη Λβιβ. Επί του παρόντος όλοι είναι ασφαλείς, τους μοιράστηκαν τρόφιμα», συνέχισε.

Μια δεύτερη οχηματοπομπή, αποτελούμενη από 39 λεωφορεία με άμαχους, ήταν καθ’ οδόν και «βρίσκεται ήδη στην περιφέρεια» της πόλης αυτής, συνέχισε. «Πρόκειται για παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους, ξένους φοιτητές». Μπορούν «να μείνουν στην Πολτάβα ή να συνεχίσουν προς τη Λβιβ», δυτικά, έγραψε.

«Είμαι ευτυχής που το έργο της ομάδας εκκένωσης ως αυτό το στάδιο εκτυλίχθηκε με μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ τον λαό της Σούμι που πολέμησε γενναία τον εχθρό για 13 ημέρες», συμπλήρωσε.

Ο ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οργάνωσαν χθες Τρίτη το πρωί ανθρωπιστικό διάδρομο για την απομάκρυνση αμάχων από τη Σούμι, πόλη 250.000 και πλέον κατοίκων κοντά στα ρωσικά σύνορα, θέατρο σφοδρών μαχών εδώ και μέρες.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον συνοικίας της Σούμι, κατά τις ουκρανικές αρχές.

Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός γύρω από το Κίεβο

Κι όλα αυτά ενώ μια νέα ρωσική φάλαγγα προωθείται προς το Κίεβο από τα βορειοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας ενώ η πρώτη, που κατέβηκε από τα βόρεια, παραμένει ακινητοποιημένη εδώ και πολλές ημέρες έξω από την πόλη.

#KIEV#BREAKING Russian Armed Forces only 10 KM away from the eastern suburbs of Kiev City! Brovary City is now contested! pic.twitter.com/cUF3p8yk7X — WarMaps (@maps_ukraine) March 8, 2022

«Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι (οι Ρώσοι) αρχίζουν να προσπαθούν να προωθηθούν στο Κίεβο από τα βορειοανατολικά», είπε στους δημοσιογράφους ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. «Εκτιμούμε ότι βρίσκονται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από την πόλη», πρόσθεσε.

«Το Κίεβο θα πέσει εντός των επόμενων 24-96 ωρών»

Στο μεταξύ, το αμερικανικό think tank, Institute for the Study of War (Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου), εκτιμά πως εντός των επόμενων 24 με 96 ωρών επίκειται η τελική επίθεση του ρωσικού στρατού στο Κίεβο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάλυσή του το Ινστιτούτο, οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα ανατολικά, βορειοδυτικά και δυτικά περίχωρα του Κιέβου, με την επίθεση να τοποθετείται χρονικά εντός των επόμενων 24 με 96 ωρών.

Μάλιστα, το Ινστιτούτο υποστηρίζει πως οι Ρώσοι αυξάνουν τις προμήθειες τους και ενισχύονται, τη στιγμή που πραγματοποιούν επιθέσεις με το πυροβολικό και από αέρος για να «αποδυναμώσουν την άμυνα και να εκφοβίσουν τους υπερασπιστές της πόλης» πριν από τη μεγάλη επίθεση.

«Εάν τα ρωσικά στρατεύματα μπόρεσαν να ανεφοδιαστούν, να αναδιοργανωθούν και να σχεδιάσουν σκόπιμες και συντονισμένες ταυτόχρονες επιχειρήσεις κατά μήκος των περιοχών που έχουν περικυκλώσει με κατεύθυνση την πρωτεύουσα, τότε αυτή η επιχείρηση μπορεί να είναι πιο επιτυχημένη σε σχέση με τις προηγούμενες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τα ρωσικά στρατεύματα στη νότια Ουκρανία συνεχίζουν να κινούνται προς τα δυτικά προς το Μικολάγιεβ και την Οδησσό, εντείνοντας παράλληλα τις επιθέσεις βόρεια προς τη Ζαπορίζια και τα ανατολικά προς τη Μαριούπολη και το Ντονμπάς.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Ινστιτούτο, τα ρωσικά στρατεύματα στη Χερσώνα κινούνται προς το Μικολάγεφ, αναζητώντας ενδεχομένως μια διαδρομή για να παρακάμψουν την πόλη και να συνεχίσουν την προέλαση προς την Οδησσό.

Ουκρανός αξιωματούχος: Τουλάχιστον 10 νεκροί από ρωσικά πυρά στη Σεβεροντονιέτσκ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη εξαιτίας ρωσικών πυρών στην πόλη Σεβεροντονιέτσκ, στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανέφερε σήμερα ο περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτό, τον Σεργκίι Γκαϊντάι, ο ρωσικός στρατός «άνοιξε πυρ» εναντίον κατοικιών και άλλων κτιρίων. Δεν διευκρίνισε εάν επρόκειτο για βολές πυροβολικού ή όχι.

Η περιοχή είναι θέατρο μαχών εδώ και ημέρες.