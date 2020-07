Νέα διαδήλωση για τη σύλληψη κυβερνήτη στη Ρωσία - Συνθήματα κατά Πούτιν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, μερικές εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν σήμερα πορεία στο κέντρο του Χαμπάροφσκ και συγκεντρώθηκαν κυρίως μπροστά από την έδρα της περιφερειακής αρχής. Η τοπική πτέρυγα του κινήματος του αντιπολιτευόμενου στο Κρεμλίνο Αλεξέι Ναβάλνι υπολόγισε ότι οι διαδηλωτές ήταν περίπου 2.000.

Tens of thousands of demonstrators gathered in Russia’s Far Eastern city of Khabarovsk on Saturday, for an unpermitted protest against the arrest of their governor, Sergey Furgal. It was the biggest public assembly of its kind in the region’s history

