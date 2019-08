Νέα εκτόξευση πυραύλων από τη Β. Κορέα - Βολές στις ΗΠΑ για αθέτηση συμφωνίας

Η βορειοκορεάτικη θέση παραμένει «αμετάβλητη» και είναι πως η χώρα θέλει να επιλυθούν τα ζητήματα «μέσω διαλόγου», αλλά θα «είμαστε αναγκασμένοι να αναζητήσουμε νέο δρόμο, όπως έχουμε αφήσει να γίνει σαφές ήδη» αν ΗΠΑ και Νότια Κορέα συνεχίσουν τις «εχθρικές στρατιωτικές κινήσεις» τους, συμπληρώνεται στο ίδιο κείμενο, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

JUST IN: North Korea fires two short range ballistic missiles, both landing in the sea, multiple US officials say; 3rd missile launch in 2 weeks. pic.twitter.com/4ym6UWE0bS