Νέα ένταση στη Γαλλία για το συνταξιοδοτικό: Διαδηλωτές εισέβαλαν σε κτίριο του Χρηματιστηρίου στο Παρίσι - Βίντεο

Κάλεσαν επίσης εκ νέου τον Εμανουέλ Μακρόν να παραιτηθεί.

Το λόμπι του κτιρίου, που βρίσκεται στη Λα Ντεντέν, την επιχειρηματική συνοικία του Παρισιού, γέμισε με κόκκινο καπνό από τις φωτοβολίδες των διαδηλωτών. Δεν είναι σαφές πόση ώρα παρέμειναν οι διαδηλωτές στα γραφεία.

JUST IN - Protesters invade Euronext, the Paris Stock Exchange after anger against Macron's pension reformpic.twitter.com/TixNnDFwno