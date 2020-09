Νέα ένταση στις ΗΠΑ: Συγκρούσεις μεταξύ αντιρατσιστών και ένοπλων υποστηρικτών της αστυνομίας στο Κεντάκι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Λούιβιλ έχει αναχθεί σε ένα από τα επίκεντρα των διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται όλο το καλοκαίρι κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων μετά τον θάνατο της 26χρονης Αφροαμερικανίδας Μπριόνα Τέιλορ, η οποία έπεσε νεκρή τον Μάρτιο από τα πυρά της αστυνομίας μέσα στο διαμέρισμά της.

NFAC, an armed black supremacist group, converged upon the Kentucky Derby today to protest against white people. pic.twitter.com/5qJKIXJG9U