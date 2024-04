Νέα επεισόδια στην Αργεντινή σε διαδήλωση εναντίον της λιτότητας - Έξι τραυματίες

Οκτώ άνθρωποι προσήχθησαν, σύμφωνα με τον υπουργό Ασφάλειας της πρωτεύουσας Ουάλντο Βολφ, ενώ τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι, και τους προσφέρθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες.

Η διαδήλωση έγινε κατόπιν καλέσματος οργανώσεων της ριζοσπαστικής αριστεράς και κοινωνικών κινημάτων, που πρωτοστατούν στο κύμα διαδηλώσεων αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο ο ακραίος φιλελεύθερος Χαβιέρ Μιλέι, ενώ η μεγάλη συνομοσπονδία συνδικάτων CGT (6 εκατ. μέλη) προς το παρόν μοιάζει μάλλον να τηρεί στάση αναμονής.

Violent Riots in Argentina: Protests Against Government Cuts Turn Chaotic — In Argentina, cuts to public sector jobs sparked violent protests, with police using water cannons on the mob.https://t.co/FBnIe8AYfx